|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|ELİF ELVERMEZ YAŞ : 67
|Vefat Tarihi
|:
|03 Nisan 2022 Pazar
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK
|Yakını
|:
|ERDAL ÇANKAYA
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5071844890
|Taziye Adresi
|:
|YENİPINAR MAH. YENİPINAR TAZİYE EVİ
|Yakınları
|:
|MERHUM AHMET ELVERMEZ'İN KIZI ABDURRAHMAN, ZEYNAL, İBRAHİM, MEHMET VE CENGİZ ELVERMEZ'İN KIZKARDEŞİ ERDAL, FİLİZ ÇANKAYA, SERDAL UYGAR, HATİCE BAĞRIYANIK VE FUNDA ALAN'IN ANNESİ ELİF ELVERMEZ VEFAT ETMİŞTİR.
Elif Elvermez Vefat Etti 03.04.2022
adıyamanlılar net
03 Nisan 2022 Pazar 20:06
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