|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|ELİF COŞKUN YAŞ : 82
|Vefat Tarihi
|:
|19 Mart 2022 Cumartesi
|Defin Yeri
|:
|KUŞTEPE KÖYÜ MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE KUŞTEPE KÖYÜ MEZARLIĞI
|Yakını
|:
|ZEYNAL COŞKUN
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5362543709
|Taziye Adresi
|:
|YEŞİLYURT MAHALLESİ,YEŞİLYURT TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|MEHMET ALİ VE ZEYNAL COŞKUN'UN ANNELERİ, TERMAN KÖYÜ SAKİNLERİNDEN ABUZER AKBABA'NIN ABLALARI; GAFFARİ COŞKUN, HÜSEYİN BEREKET, MEHMET ASLAN VE MULLA ÇELİK'İN KAYINVALİDELERİ ELİF COŞKUN VEFAT ETTİ.
Elif Coşkun Vefat Etti 19.03.2022
ADIYAMAN TAZİYE HABERLERİ
adıyamanlılar net
21 Mart 2022 Pazartesi 09:34
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