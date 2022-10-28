Ebubekir Bilir Vefat Etti

Yaş : 74
Defin Yeri : BELEDİYE MEZARLIĞI
Yakını : YUNUS
Yakınlığı : OĞLU
Telefon : 5053166007
Taziye Adresi : ALTINŞEHİR MAHALLESİ, KADRİ GÜRSOY TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
Yakınları : ESKİSARAY MAHALLESİ SAKİNLERİNDEN RAHMETLİ MUHACİR MEHMEDİ SİYABEND'İN OĞLU; ABDULLAH, NAZİF VE MEHMET YILDIRIM'IN ENİŞTELERİ, ABDULLAH BİLİR'İN AMCASIOĞLU, NURETTİN GÜRSOY, MURAT BİLİR, ABDURRAHMAN VE ZEKİ ELÇİ'NİN DAYILARI, GAFFUR VE OĞUZ BİLİR'İN AMCALARI; YUNUS, MUHAMMET VE ÖMER BİLİR'İN BABALARI EBUBEKİR BİLİR VEFAT ETTİ.