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Ebubekir Bilir Vefat Etti

ADIYAMAN ÖLÜM HABERLERİ

adıyamanlılar net
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28 Ekim 2022 Cuma 10:38
5 Okunma
Ebubekir Bilir Vefat Etti

Yaş : 74

Defin Yeri : BELEDİYE MEZARLIĞI

Yakını : YUNUS

Yakınlığı : OĞLU

Telefon : 5053166007

Taziye Adresi : ALTINŞEHİR MAHALLESİ, KADRİ GÜRSOY TAZİYE EVİ-ADIYAMAN

Yakınları : ESKİSARAY MAHALLESİ SAKİNLERİNDEN RAHMETLİ MUHACİR MEHMEDİ SİYABEND'İN OĞLU; ABDULLAH, NAZİF VE MEHMET YILDIRIM'IN ENİŞTELERİ, ABDULLAH BİLİR'İN AMCASIOĞLU, NURETTİN GÜRSOY, MURAT BİLİR, ABDURRAHMAN VE ZEKİ ELÇİ'NİN DAYILARI, GAFFUR VE OĞUZ BİLİR'İN AMCALARI; YUNUS, MUHAMMET VE ÖMER BİLİR'İN BABALARI  EBUBEKİR BİLİR VEFAT ETTİ.

Anahtar Kelimeler:
Ebubekir Bilir Vefat Etti
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