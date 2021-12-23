|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|EBRU KOYUNCU YAŞ : 24
|Vefat Tarihi
|:
|23 Aralık 2021 Perşembe
|Defin Yeri
|:
|AĞCİN KÖYÜ MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|SAAT 10:30 AĞCİN KÖYÜ MEZARLIĞI
|Yakını
|:
|HASAN ALİ KOYUNCU
|Yakınlığı
|:
|AMCASI
|Telefon
|:
|5378294857
|Taziye Adresi
|:
|AĞCİN KÖYÜ TAZİYE EVİ
|Yakınları
|:
|RAHMETLİ MAHMUT KOYUNCU'NUN KIZI; AHMET, İBRAHİM, MUSTAFA, EMİN, ÜNİVERSİTE PERSONELİ ERGÜN VE ADIYAMAN AKPARTİ İL ENCÜMENİ OSMAN KOYUNCU'NUN YEĞENLERİ EBRU KOYUNCU VEFAT ETTİ.
Ebru Koyuncu Vefat Etti 23.12.2021
ADIYAMAN VEFAT, ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
23 Aralık 2021 Perşembe 10:44
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