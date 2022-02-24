Dilfuruz Keleş Vefat Etti 23.02.2022

Yakınları

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RAMAZAN, AHMET, MEHMET, HASAN BASRİ VE CİHAN DOĞAN'IN ABLALARI; MEHMET, ABUZER VE SAİT KELEŞ'İN YENGELERİ; CENAP, RAMAZAN, KASIM, VEYSEL, EMRE VE FURKAN KELEŞ'İN ANNELERİ DİLFURUZ KELEŞ VEFAT ETTİ.