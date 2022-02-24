|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|DİLFURUZ KELEŞ YAŞ : 68
|Vefat Tarihi
|:
|23 Şubat 2022 Çarşamba
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|VEYSEL KELEŞ
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5323262141
|Taziye Adresi
|:
|SÜMEREVLER MAHALLESİ, ABUZER YILDIRIM TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|RAMAZAN, AHMET, MEHMET, HASAN BASRİ VE CİHAN DOĞAN'IN ABLALARI; MEHMET, ABUZER VE SAİT KELEŞ'İN YENGELERİ; CENAP, RAMAZAN, KASIM, VEYSEL, EMRE VE FURKAN KELEŞ'İN ANNELERİ DİLFURUZ KELEŞ VEFAT ETTİ.
Dilfuruz Keleş Vefat Etti 23.02.2022
ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
24 Şubat 2022 Perşembe 20:14
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