|Vefat Eden Adı Soyadı
|DİLFİRUZ GÜRSOY [ YAŞ : 87 ]
|Ölüm Tarihi
|7.2.2022
|Taziye Adresi
|SÜMER EVLER MAH. ABUZER YILDIRIM TAZİYE EVİ
|Defin Yeri
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Cenaze Namazı
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Cenaze Yakını
|YUSUF(OĞLU)
|İletişi No
|05309361608
|Taziye Yakınları
|RAHMETLİ HACI NURİ GÜRSOY'UN HANIMI; ORHAN, YUSUF VE SADIK GÜRSOY'UN ANNELERİ, MAHMUT NEDİM YAŞAR, HALİL GÜRSOY VE MUSTAFA KUŞTEPE'NİN KAYINVALİDELERİ DİLFİRUZ GÜRSOY VEFAT ETTİ.
Dilfiruz Gürsoy Vefat Etti 07.02.2022
ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
07 Şubat 2022 Pazartesi 14:20
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