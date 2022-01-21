|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|DERVİŞ ARIK YAŞ : 70
|Vefat Tarihi
|:
|21 Ocak 2022 Cuma
|Defin Yeri
|:
|DEFİN EDİLMİŞTİR
|Defin Zamanı
|:
|DEFİN EDİLMİŞTİR.
|Yakını
|:
|GÜLABİ ARIK
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5363388102
|Taziye Adresi
|:
|KARAPINAR MAHALLESİ, MEHMET ERDEMOĞLU TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|KARAGÖL KÖYÜ SAKİNLERİNDEN ABUZER, GÜLABİ VE AFAD ARIK'IN BABALARI, ALİ ARIK'IN ABİSİ, ESNAF KUREYŞ VE KAMBER ARIK'IN AMCASIOĞULLARI DERVİŞ ARIK VEFAT ETTİ.
Derviş Arık Vefat Etti 21.01.2022
ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
21 Ocak 2022 Cuma 13:37
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