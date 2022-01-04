|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|CUMA KAYA YAŞ : 65
|Vefat Tarihi
|:
|04 Ocak 2022 Salı
|Defin Yeri
|:
|KÜÇÜK PİRİN MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|METİN KAYA
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5379840026
|Taziye Adresi
|:
|KÜÇÜK PİRİN TAZİYE EVİ
|Yakınları
|:
|METİN VE ALİ KAYA'NIN BABALARI; CELAL, SADIK VE HACI KAYA'NIN ABİLERİ, HASAN DİŞKAYA'NIN AMCASIOĞLU, MEHMET ÇATAN VE SAİT AKGÜN'ÜN KAYINBABALARI, GERGERLİ CUMA KAYA VEFAT ETTİ.
Cuma Kaya Vefat Etti 04.01.2021
ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
04 Ocak 2022 Salı 10:35
9 Okunma