Cuma Kaya Vefat Etti 04.01.2021

Yakınları

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METİN VE ALİ KAYA'NIN BABALARI; CELAL, SADIK VE HACI KAYA'NIN ABİLERİ, HASAN DİŞKAYA'NIN AMCASIOĞLU, MEHMET ÇATAN VE SAİT AKGÜN'ÜN KAYINBABALARI, GERGERLİ CUMA KAYA VEFAT ETTİ.