|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|CEMİLE UYGUN YAŞ : 90
|Vefat Tarihi
|:
|22 Şubat 2022 Salı
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|SAAT 11:00 YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|ABUZER UYGUN
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5363963166
|Taziye Adresi
|:
|YEŞİLYURT MAHALLESİ, YEŞİLYURT TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|HACI, ABUZER VE BEKİR UYGUN'UN ANNELERİ, EMİN VE HAMİT UYGUN'UN YENGELERİ, CEMİLE UYGUN VEFAT ETTİ.
Cemile Uygun Vefat Etti 22.02.2022
ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
22 Şubat 2022 Salı 09:27
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