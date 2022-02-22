|Vefat Edenin Adı Soyadı
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|CEMİLE GÜLŞEN HARIKÇI YAŞ : 64
|Vefat Tarihi
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|22 Şubat 2022 Salı
|Defin Yeri
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|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
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|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
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|TOLGA SAYGI
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5466270708
|Taziye Adresi
|:
|BARBAROS HAYRETTİN MAHALLESİ, ŞEHİT AKİF GÜLEŞ TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
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|RAHMETLİ ŞIH ABDURRAHMAN HARIKÇI'NIN KIZI, RAHMETLİ AYDIN SAYGI'NIN HANIMI; RUŞEN, GÜRŞEN, MUSTAFA, MUHTEŞEM VE ÖMER HARIKÇI'NIN KIZKARDEŞLERİ, ADIYAMAN BELEDİYESİ PERSONELİ TOLGA SAYGI'NIN ANNESİ CEMİLE GÜLŞEN HARIKÇI VEFAT ETTİ.
Cemile Gülşen Harıkçı Vefat Etti 22.02.2022
ADIYAMAN TAZİYE, ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
22 Şubat 2022 Salı 09:29
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