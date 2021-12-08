|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|CEM ARİFOĞLU YAŞ : 43
|Vefat Tarihi
|:
|08 Aralık 2021 Çarşamba
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|VEDAT BARIŞ ARİFOĞLU
|Yakınlığı
|:
|ABİSİ
|Telefon
|:
|5443650274
|Taziye Adresi
|:
|YENİPINAR MAHALLESİ, YENİPINAR TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|RAHMETLİ FIRINCI SELAHATTİN ARİFOĞLU'NUN OĞLU, VEDAT BARIŞ VE AYTAÇ ARİFOĞLU'NUN KARDEŞLERİ, HAMİT KURT'UN KAYINBABASI, ABDURRAHMAN VURAL'IN YEĞENİ, TEKEL'DEN EMEKLİ ABDULVAHAP ÇİFTÇİ'NİN DAMADI CEM ARİFOĞLU VEFAT ETTİ.
Cem Arifoğlu Vefat Etti 08.12.2021
ADIYAMAN TAZİYE, ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
08 Aralık 2021 Çarşamba 10:34
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