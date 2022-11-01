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Çelebi Işık Vefat Etti

ADIYAMAN VEFAT HABERLERİ

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
01 Kasım 2022 Salı 10:47
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Çelebi Işık Vefat Etti
Vefat Eden Adı Soyadı ÇELEBİ IŞIK [ YAŞ : 57 ]
Ölüm Tarihi 31.10.2022
Taziye Adresi ADIYAMAN GÜMÜŞKAYA PALAŞ KÖYÜ TAZİYE EVİ
Defin Yeri GÜMÜŞKAYA PALAŞ KÖYÜ MEZARLIĞI
Cenaze Namazı SAAT 11:00 GÜMÜŞKAYA PALAŞ KÖYÜ MEZARLIĞI
Cenaze Yakını MEHMET IŞIK (KARDEŞİ)
İletişi No 05445733802
Taziye Yakınları
MEHMET, ABUZER, NECİP, AYDIN VE HÜSEYİN IŞIK'IN KARDEŞLERİ ÇELEBİ IŞIK VEFAT HAKKIN RAHMETİNE KAVUŞMUŞTUR.
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Çelebi Işık Vefat Etti
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