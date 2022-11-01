|Vefat Eden Adı Soyadı
|ÇELEBİ IŞIK [ YAŞ : 57 ]
|Ölüm Tarihi
|31.10.2022
|Taziye Adresi
|ADIYAMAN GÜMÜŞKAYA PALAŞ KÖYÜ TAZİYE EVİ
|Defin Yeri
|GÜMÜŞKAYA PALAŞ KÖYÜ MEZARLIĞI
|Cenaze Namazı
|SAAT 11:00 GÜMÜŞKAYA PALAŞ KÖYÜ MEZARLIĞI
|Cenaze Yakını
|MEHMET IŞIK (KARDEŞİ)
|İletişi No
|05445733802
|Taziye Yakınları
|MEHMET, ABUZER, NECİP, AYDIN VE HÜSEYİN IŞIK'IN KARDEŞLERİ ÇELEBİ IŞIK VEFAT HAKKIN RAHMETİNE KAVUŞMUŞTUR.
Çelebi Işık Vefat Etti
ADIYAMAN VEFAT HABERLERİ
adıyamanlılar net
01 Kasım 2022 Salı 10:47
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