|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|CAFER ÖKLİMEK YAŞ : 67
|Vefat Tarihi
|:
|02 Kasım 2021 Salı
|Defin Yeri
|:
|KARAPINAR MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|SAAT 14:00 KARAPINAR MEZARLIĞI
|Yakını
|:
|ALİ ULVİ DİNÇ
|Yakınlığı
|:
|ENİŞTESİ
|Telefon
|:
|5417708100
|Taziye Adresi
|:
|BARBAROS HAYRETTİN MAHALLESİ, ŞEHİT AKİF GÜLEŞ TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|SAMET VE SERVET ÖKLİMEK'İN BABALARI, ALİ DİNÇ'İN ENİŞTESİ; SIRRI, HÜSEYİN, RIZA, MEHMET VE KAZIM ÖKLİMEK'İN KARDEŞLERİ, CAFER ÖKLİMEK VEFAT ETTİ.
Cafer Öklimek Vefat Etti 02.11.2021
ADIYAMAN VEFAT, ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
02 Kasım 2021 Salı 14:52
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