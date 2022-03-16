|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|BÜNYAMİN ÇEVİK YAŞ : 39
|Vefat Tarihi
|:
|16 Mart 2022 Çarşamba
|Defin Yeri
|:
|DEFİN EDİLMİŞTİR.
|Defin Zamanı
|:
|DEFİN EDİLMİŞTİR.
|Yakını
|:
|ZEYNAL ÇEVİK
|Yakınlığı
|:
|ABİSİ
|Telefon
|:
|5398951872
|Taziye Adresi
|:
|FATİH MAHALLESİ, ALİ YILMAZ TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|ADIYAMAN BELEDİYESİNDEN EMEKLİ RAHMETLİ MEHMET ÇEVİK'İN OĞLU, ZEYNAL ÇEVİK'İN KARDEŞİ, MAHMUT ALTAN'IN DAYISIOĞLU BÜNYAMİN ÇEVİK VEFAT ETTİ.
Bünyamin Çevik Vefat Etti 16.03.2022
ADIYAMAN VEFAT HABERLERİ
adıyamanlılar net
16 Mart 2022 Çarşamba 09:42
11 Okunma