|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|BEYHAN KUTLU YAŞ : 72
|Vefat Tarihi
|:
|12 Nisan 2022 Salı
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|ABDULKADİR KUTLU
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5535357953
|Taziye Adresi
|:
|KAPCAMİİ MAH. SAKİNE YALÇIN TAZİYE EVİ
|Yakınları
|:
|HASAN KUTLU'NUN EŞİ EMLAKÇI HAMİT,FIRINCI ABDURRAHMAN,MAHMUT VE ABDULKADİR KUTLU'NUN ANNELERİ EBUBEKİR DOĞAN,MUSTAFA PEKTAŞ VE BELEDİYE PERSONELİ ŞERİF POLAT'IN KAYINVALİDESİ BEYHAN KUTLU VEFAT ETMİŞTİR
Beyhan Kutlu Vefat Etti 12.04.2022
adıyamanlılar net
12 Nisan 2022 Salı 15:20
9 Okunma