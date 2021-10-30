|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|BESİ MAMAK YAŞ : 93
|Vefat Tarihi
|:
|30 Ekim 2021 Cumartesi
|Defin Yeri
|:
|KARAGÖL KÖYÜ MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|SAAT 10:00 KARAGÖL KÖYÜ MEZARLIĞI
|Yakını
|:
|ALİ MAMAK
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5339269242
|Taziye Adresi
|:
|BARBAROS HAYRETTİN MAHALLESİ, ŞEHİT AKİF GÜLEŞ TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|KARAGÖL KÖYÜ SAKİNLERİNDEN ALİ MAMAK'IN ANNESİ; MOLLA SACI, İMAM MAMAK VE ALİ ALAGÖZ'ÜN KAYINVALİDELERİ; HÜSEYİN ALAGÖZ VE ALİ TANRIVERDİ'NİN KIZKARDEŞLERİ, BESİ MAMAK VEFAT ETTİ.
Besi Mamak Vefat Etti 30.10.2021
ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
30 Ekim 2021 Cumartesi 13:10
5 Okunma