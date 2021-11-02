|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|BEKİR OLGUN YAŞ : 69
|Vefat Tarihi
|:
|02 Kasım 2021 Salı
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|RESUL OLGUN
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5422070042
|Taziye Adresi
|:
|SİTELER MAHALLESİ, HACI GULİ BALTA TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|POLİS MEMURU EMİN, HACI YUSUF, RESUL VE AHMET OLGUN'UN BABALARI, MEHMET OLGUN'UN ABİSİ, MEHMET RESA VE EMEKLİ ÖĞRETMEN ZEYNAL OLGUN'UN AMCASIOĞULLARI, DR. ABDULKADİR DOST'UN DAYISI BEKİR OLGUN VEFAT ETTİ.
Bekir Olgun Vefat Etti 02.11.2021
ADIYAMAN HABER, ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
02 Kasım 2021 Salı 11:21
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