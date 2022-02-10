|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|BEKİR KILINÇ YAŞ : 82
|Vefat Tarihi
|:
|10 Şubat 2022 Perşembe
|Defin Yeri
|:
|KILINÇLAR KÖYÜ MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE KILINÇLAR KÖYÜ MEZARLIĞI
|Yakını
|:
|MUSA KILINÇ
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5075250274
|Taziye Adresi
|:
|SÜMEREVLER MAHALLESİ, ABUZER YILDIRIM TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|KILINÇLAR KÖYÜ SAKİNLERİNDEN NAZİF, YUSUF VE MUSA KILINÇ'IN BABALARI; HALİL, BÜNYAMİN VE HASAN KILINÇ'IN AMCALARI, ŞEMSETTİN KILINÇ'IN KAYINBABASI BEKİR KILINÇ VEFAT ETTİ.
Bekir Kılınç Vefat Etti 10.02.2022
ADIYAMAN TAZİYE, ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
10 Şubat 2022 Perşembe 10:28
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