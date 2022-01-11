|Vefat Edenin Adı Soyadı
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|BEKİR COŞKUN YAŞ : 76
|Vefat Tarihi
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|10 Ocak 2022 Pazartesi
|Defin Yeri
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|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
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|İKİNDİ YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
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|HASARİ COŞKUN
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5368595299
|Taziye Adresi
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|KABCAMİ MAH. SAKİNE YALÇIN TAZİYE EVİ
|Yakınları
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|AHMET, HASARİ, RAMAZAN, MEHMET, MAHMUT, MUSTAFA VE OSMAN COŞKUN'UN BABASI MURAT, YAKUP VE ALĞAN KÖYÜ İMAM'I MEHMET ÖRYAN COŞKUN'UN AMCASI BEKİR COŞKUN VEFAT ETMİŞTİR.
Bekir Coşkun Vefat Etti 10.01.2022
ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
11 Ocak 2022 Salı 11:31
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