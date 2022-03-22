|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|BEKİR ATLI YAŞ : 55
|Vefat Tarihi
|:
|22 Mart 2022 Salı
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|İKİNDİ YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|FATMA ERDİL
|Yakınlığı
|:
|KIZKARDEŞİ
|Telefon
|:
|5419594702
|Taziye Adresi
|:
|MEHMET AKİF MAHALLESİ, MEHMET KARINCA TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|ÇALTILI KÖYÜ SAKİNLERİNDEN RAHMETLİ SAİT ATLI'NIN OĞLU, NURİ VE MUSTAFA ATLI'NIN YEĞENLERİ; RAMAZAN, MURAT, MEHMET, MUSTAFA ATLI VE FATMA ERDİL'İN ABİLERİ BEKİR ATLI VEFAT ETTİ.
Bekir Atlı Vefat Etti 22.03.2022
ADIYAMAN TAZİYE HABERLERİ
adıyamanlılar net
22 Mart 2022 Salı 09:25
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