|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|BEHİYE İMİR YAŞ : 79
|Vefat Tarihi
|:
|18 Mart 2022 Cuma
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|İKİNDİ YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|MEHMET İMİR
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5053906254
|Taziye Adresi
|:
|YAVUZ SELİM CAMİİ TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|ZEY KÖYÜ SAKİNLERİNDEN RAHMETLİ HÜSEYİN İMİR'İN KIZI, MEHMET VE MUSTAFA İMİR'İN ANNELERİ; ABDURRAHMAN, AHMET VE MEHMET ÇELİK'İN ABLALARI, MUSTAFA ELÇİ'NİN KAYINVALİDESİ BEHİYE İMİR VEFAT ETTİ.
Behiye İmir Vefat Etti 18.03.2022
ADIYAMAN TAZİYE HABERLERİ
adıyamanlılar net
18 Mart 2022 Cuma 10:03
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