|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|BEGİ AĞIR YAŞ : 81
|Vefat Tarihi
|:
|03 Aralık 2021 Cuma
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|HACI YUSUF ÇİFTÇİ
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5342285456
|Taziye Adresi
|:
|BAHÇECİK MAHALLESİ, LATİF GÜRSOY TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|SAMSAT İLÇESİ SAKİNLERİNDEN RAHMETLİ MEHMET AĞIR'IN HANIMI, HACI YUSUF ÇİFTÇİ, ZEYNEP ERCEMAL, FATMA ERDEM, KUDRET ÇALIM, ASİYE AĞIR, FATMA DAĞDEVİREN, HİKMET GÜRBÜZ, SAADET VE YILDIZ TEPE'NİN ANNELERİ BEGİ AĞIR VEFAT ETTİ.
Begi Ağır Vefat Etti 03.12.2021
ADIYAMAN VEFAT, ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
03 Aralık 2021 Cuma 09:33
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