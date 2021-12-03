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Begi Ağır Vefat Etti 03.12.2021

ADIYAMAN VEFAT, ADIYAMAN TAZİYE

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
03 Aralık 2021 Cuma 09:33
12 Okunma
Begi Ağır Vefat Etti 03.12.2021
Vefat Edenin Adı Soyadı : BEGİ AĞIR YAŞ : 81
Vefat Tarihi : 03 Aralık 2021 Cuma
Defin Yeri : BELEDİYE MEZARLIĞI
Defin Zamanı : ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
Yakını : HACI YUSUF ÇİFTÇİ
Yakınlığı : OĞLU
Telefon : 5342285456
Taziye Adresi : BAHÇECİK MAHALLESİ, LATİF GÜRSOY TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
Yakınları : SAMSAT İLÇESİ SAKİNLERİNDEN RAHMETLİ MEHMET AĞIR'IN HANIMI, HACI YUSUF ÇİFTÇİ, ZEYNEP ERCEMAL, FATMA ERDEM, KUDRET ÇALIM, ASİYE AĞIR, FATMA DAĞDEVİREN, HİKMET GÜRBÜZ, SAADET VE YILDIZ TEPE'NİN ANNELERİ BEGİ AĞIR VEFAT ETTİ.
Anahtar Kelimeler:
Begi Ağır Vefat Etti 03.12.2021
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