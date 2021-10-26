|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|BEDRİYE TOSUN YAŞ : 85
|Vefat Tarihi
|:
|26 Ekim 2021 Salı
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|YUSUF TOSUN
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5333043190
|Taziye Adresi
|:
|YUNUS EMRE MAH. MÜZEYYEN KARAHAN TAZİYE EVİ
|Yakınları
|:
|RAMAZAN, ABUZER VE YUSUF TOSUN'UN ANNESİ ÖMER KOPARAL'IN YEĞENİ BEDRİYE TOSUN VEFAT ETMİŞTİR.
Bedriye Tosun Vefat Etti 26.10.2021
ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
26 Ekim 2021 Salı 11:16
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