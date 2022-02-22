|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|BEDRİYE BOZAN YAŞ : 86
|Vefat Tarihi
|:
|22 Şubat 2022 Salı
|Defin Yeri
|:
|KAHTA MUSA PEYGAMBER ZİYARETİ MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE KAHTA MUSA PEYGAMBER ZİYARETİ MEZARLIĞI
|Yakını
|:
|HAYDAR BOZAN
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5356681131
|Taziye Adresi
|:
|BAHÇECİK MAHALLESİ, LATİF GÜRSOY TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|FERİT, ALİ, HABİP VE HAYDAR BOZAN'IN ANNELERİ, BEDRİYE BOZAN VEFAT ETTİ.
Bedriye Bozan Vefat Etti 22.02.2022
ADIYAMAN VEFAT HABERLERİ
adıyamanlılar net
22 Şubat 2022 Salı 09:38
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