|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|BEDRİYE BERK YAŞ : 85
|Vefat Tarihi
|:
|11 Ocak 2022 Salı
|Defin Yeri
|:
|GÖLPINAR KÖYÜ MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|SAAT 10:00 GÖLPINAR KÖYÜ MEZARLIĞI
|Yakını
|:
|KAZIM BERK
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5324136723
|Taziye Adresi
|:
|TURGUT REİS MAH. RAMAZAN KURT TAZİYE EVİ
|Yakınları
|:
|SAMSAT GÖLPINAR KÖYÜ SAKİNLERİNDEN SIRRI, KAZİM, SIDDIK, HACIYUSUF VE DENİZ BERK'İN ANNESİ BEKİR BERK'İN KAYINVALİDESİ BEDRİYE BERK VEFAT ETMİŞTİR.
Bedriye Berk Vefat Etti 11.01.2022
ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
11 Ocak 2022 Salı 11:32
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