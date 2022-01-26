|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|BEDİRİYE ŞAHİN YAŞ : 69
|Vefat Tarihi
|:
|26 Ocak 2022 Çarşamba
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|MUSTAFA ŞAHİN
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5375121603
|Taziye Adresi
|:
|KAB CAMİ MAHALLESİ, SAKİNE YALÇIN TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|MEHMET ŞAHİN'İN HANIMI, BELEDİYE PERSONELİ SIRRI, MUSTAFA, LATİF, MAHMUT, ABDULKADİR, ŞEYHO VE RAHMETLİ ÖMER ŞAHİN'İN ANNELERİ; MUSTAFA, SİNAN, ABDURRAHMAN VE MEHMET EMİN ATCI'NIN ABLALARI BEDİRİYE ŞAHİN VEFAT ETTİ.
Bediriye Şahin vefat Etti 26.01.2022
ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
26 Ocak 2022 Çarşamba 10:14
17 Okunma