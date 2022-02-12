|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|BEDİR EROL YAŞ : 90
|Vefat Tarihi
|:
|12 Şubat 2022 Cumartesi
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|HACI YUSUF EROL
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5376687444
|Taziye Adresi
|:
|YUNUS EMRE MAH. MÜZEYYEN KARAHAN TAZİYE EVİ
|Yakınları
|:
|ABDURRAHMAN VE HACI YUSUF EROL'UN BABALARI, HİKMET EROL'UN DAYISI MEHMET, HAMİT VE ÖRYAN EROL'UN AMCASI AHMET ÇATAN'IN ENİŞTESİ BİRİKETÇİ BEDİR EROL VEFAT ETTİ.
Bedir Erol Vefat Etti 12.02.2022
ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
12 Şubat 2022 Cumartesi 11:34
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