Bahri Atalay Vefat Etti

Yaş : 74
Defin Yeri : BELEDİYE MEZARLIĞI
Yakını : ALİ
Yakınlığı : ENİŞTESİ
Telefon : 5053778941
Taziye Adresi : BARBAROS HAYRETTİN MAH. ŞEHİT AKİF GÜLEŞ TAZİYE EVİ
Yakınları : BAHÇELİEVLER MAHALLESİ SAKİNLERİNDEN, RAHMETLİ İSMAİL ATALAY'IN OĞLU; MEHMET, SABRİ VE AHMET ATALAY'IN KARDEŞLERİ; BAKİ, HASAN, İZZET, MEMET VE HACIYUSUF KORKMAZ'IN DAYILARI; MEHMET, ÜMİT METİN VE MAHMUT ATALAY'IN AMCALARI; ALİ SONİŞ, AYTEKİN BAŞKIR VE ERTUNÇ ALDEMİR'İN KAYINBABALARI, MEHMET KARBAN'IN BACANAĞI, HAKAN ATALAY'IN BABASI BAHRİ ATALAY VEFAT ETTİ.