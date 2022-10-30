Galeriler Yazarlar
Adıyaman 21
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
3.878,98
ALTIN
982,72
DOLAR
18,58
STERLİN
21,68
EURO
18,54

Bahri Atalay Vefat Etti

ADIYAMAN TAZİYE HABERLERİ

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
30 Ekim 2022 Pazar 12:09
14 Okunma
Bahri Atalay Vefat Etti

Yaş : 74

Defin Yeri : BELEDİYE MEZARLIĞI

Yakını : ALİ

Yakınlığı : ENİŞTESİ

Telefon : 5053778941

Taziye Adresi : BARBAROS HAYRETTİN MAH. ŞEHİT AKİF GÜLEŞ TAZİYE EVİ

Yakınları : BAHÇELİEVLER MAHALLESİ SAKİNLERİNDEN, RAHMETLİ İSMAİL ATALAY'IN OĞLU; MEHMET, SABRİ VE AHMET ATALAY'IN KARDEŞLERİ; BAKİ, HASAN, İZZET, MEMET VE HACIYUSUF KORKMAZ'IN DAYILARI; MEHMET, ÜMİT METİN VE MAHMUT ATALAY'IN AMCALARI; ALİ SONİŞ, AYTEKİN BAŞKIR VE ERTUNÇ ALDEMİR'İN KAYINBABALARI, MEHMET KARBAN'IN BACANAĞI,  HAKAN ATALAY'IN BABASI BAHRİ ATALAY VEFAT ETTİ.

Anahtar Kelimeler:
Bahri Atalay Vefat Etti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hasan Kılıç Vefat Etti
Hasan Kılıç Vefat Etti
Emine Büyükfırat Vefat Etti
Emine Büyükfırat Vefat Etti
Hüseyin Arık Vefat Etti
Hüseyin Arık Vefat Etti
Abdurrahman Ortaç Vefat Etti
Abdurrahman Ortaç Vefat Etti
Fahire Yılmaz Vefat Etti
Fahire Yılmaz Vefat Etti
Ebubekir Bilir Vefat Etti
Ebubekir Bilir Vefat Etti
Memet Çalım Vefat Etti
Memet Çalım Vefat Etti
Zeynep Doğan Vefat Etti
Zeynep Doğan Vefat Etti
Mehmet Taşal Vefat Etti
Mehmet Taşal Vefat Etti
Nihat Çelik Vefat Etti
Nihat Çelik Vefat Etti
Fatma Üzümcü Vefat Etti
Fatma Üzümcü Vefat Etti
Gaffari Yıldız Vefat Etti
Gaffari Yıldız Vefat Etti
İlyas Avcı Vefat Etti
İlyas Avcı Vefat Etti
Hanife Diler Vefat Etti
Hanife Diler Vefat Etti
Kemal Özharıkçı Vefat Etti
Kemal Özharıkçı Vefat Etti
Hasibe Yetiş Vefat Etti
Hasibe Yetiş Vefat Etti
Asiye Bakar Vefat Etti
Asiye Bakar Vefat Etti
Mehmet Açar Vefat Etti
Mehmet Açar Vefat Etti
Mahmut Güneş Vefat Etti
Mahmut Güneş Vefat Etti
Hanım Aydın Vefat Etti
Hanım Aydın Vefat Etti
Hangebi Aslancan Vefat Etti
Hangebi Aslancan Vefat Etti
Hacı Yusuf Özdemir Vefat Etti
Hacı Yusuf Özdemir Vefat Etti
Ramazan Turan Vefat Etti
Ramazan Turan Vefat Etti
Mehmet Nazif Bilgiç Vefat Etti
Mehmet Nazif Bilgiç Vefat Etti
Saliha Göksu Vefat Etti
Saliha Göksu Vefat Etti
Zöhre Pencar Vefat Etti
Zöhre Pencar Vefat Etti
Fidan Demiralp Vefat Etti
Fidan Demiralp Vefat Etti
Fehiman Erkılınç Vefat Etti
Fehiman Erkılınç Vefat Etti
Fatma Çiçek Vefat Etti
Fatma Çiçek Vefat Etti
Gönül Çalışır Vefat Etti
Gönül Çalışır Vefat Etti

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim