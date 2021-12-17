|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|AZİZ PARLAK YAŞ : 84
|Vefat Tarihi
|:
|17 Aralık 2021 Cuma
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|İKİNDİ YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|ŞÜKRÜ PARLAK
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5321723834
|Taziye Adresi
|:
|BAHÇECİK MAHALLESİ, LATİF GÜRSOY TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|BAHÇECİK MAHALLESİ ESKİ MUHTARI ŞÜKRÜ, BELEDİYE PERSONELİ SABRİ, RAMAZAN, MEHMET VE KADİR PARLAK'IN BABALARI AZİZ PARLAK VEFAT ETTİ.
Aziz Parlak Vefat Etti 17.12.2021
ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
17 Aralık 2021 Cuma 09:42
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