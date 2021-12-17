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Aziz Parlak Vefat Etti 17.12.2021

ADIYAMAN VEFAT

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
17 Aralık 2021 Cuma 09:42
5 Okunma
Aziz Parlak Vefat Etti 17.12.2021
Vefat Edenin Adı Soyadı : AZİZ PARLAK YAŞ : 84
Vefat Tarihi : 17 Aralık 2021 Cuma
Defin Yeri : BELEDİYE MEZARLIĞI
Defin Zamanı : İKİNDİ YENİ MEZARLIK CAMİİ
Yakını : ŞÜKRÜ PARLAK
Yakınlığı : OĞLU
Telefon : 5321723834
Taziye Adresi : BAHÇECİK MAHALLESİ, LATİF GÜRSOY TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
Yakınları : BAHÇECİK MAHALLESİ ESKİ MUHTARI ŞÜKRÜ, BELEDİYE PERSONELİ SABRİ, RAMAZAN, MEHMET VE KADİR PARLAK'IN BABALARI AZİZ PARLAK VEFAT ETTİ.
Anahtar Kelimeler:
Aziz Parlak Vefat Etti 17.12.2021
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