|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|AZİZ ÖZDEMİR YAŞ : 72
|Vefat Tarihi
|:
|17 Mart 2022 Perşembe
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|HACI ÖZDEMİR
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5325506235
|Taziye Adresi
|:
|TURGUTREİS MAHALLESİ, RAMAZAN KURT TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|HACI, CAFER VE DOĞAN ÖZDEMİR'İN BABALARI;TEKELDEN EMEKLİ MUSTAFA IŞIKLI VE EMEKLİ ÖĞRETMEN MUSTAFA KAYA'NIN KAYINLARI, KARAHÖYÜK KÖYÜ SAKİNLERİNDEN HÜSEYİN ÖZDEMİR'İN YEĞENİ AZİZ ÖZDEMİR VEFAT ETTİ.
Aziz Özdemir Vefat Ettin 17.03.2022
ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
17 Mart 2022 Perşembe 09:17
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