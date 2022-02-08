|Vefat Eden Adı Soyadı
|AZİZ AYDIN [ YAŞ : 70 ]
|Ölüm Tarihi
|8.2.2022
|Taziye Adresi
|YUNUZ EMRE MAH.MÜZEYYEN KARAHAN TAZİYE EVİ
|Defin Yeri
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Cenaze Namazı
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Cenaze Yakını
|NECİP(OĞLU)
|İletişi No
|05538706729
|Taziye Yakınları
|NECİP, MEHMET, REMZİ VE EMRAH AYDIN'IN BABALARI; RAMAZAN, HALİT, BEKİR, MAHMUT VE BELEDİYEDEN EMEKLİ AHMET AYDIN'IN ABİLERİ, NEVZAT FIRAT'IN KAYNI, MİLLİ EĞİTİMDEN EMEKLİ AZİZ AYDIN VEFAT ETTİ.
Aziz Aydın Vefat Etti 08.02.2022
ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
08 Şubat 2022 Salı 10:23
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