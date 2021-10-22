|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|AYŞE ORAKÇI YAŞ : 82
|Vefat Tarihi
|:
|22 Ekim 2021 Cuma
|Defin Yeri
|:
|-
|Defin Zamanı
|:
|-
|Yakını
|:
|MEHMET GÜLER
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5336383026
|Taziye Adresi
|:
|KAB CAMİ MAHALLESİ, SAKİNE YALÇIN TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|ADIYAMAN-DERİNSU KÖYÜ SAKİNLERİNDEN MUSTAFA, CUMALİ VE MEHMET GÜLER'İN ANNELERİ, HACI OSMAN ORAKÇI'NIN ABLASI, İZZET BOZKURT'UN YENGESİ AYŞE ORAKÇI VEFAT ETTİ.
Ayşe Orakçı Vefat Etti 22.10.2021
ADIYAMAN VEFAT, ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
22 Ekim 2021 Cuma 09:06
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