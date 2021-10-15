|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|AYŞE KUŞTEPE YAŞ : 100
|Vefat Tarihi
|:
|15 Ekim 2021 Cuma
|Defin Yeri
|:
|-
|Defin Zamanı
|:
|-
|Yakını
|:
|İSMAİL KUŞTEPE
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5326328846
|Taziye Adresi
|:
|TAZİYELERİNİZİ KAYITLI NUMARAYA İLETEBİLİRSİNİZ.
|Yakınları
|:
|İSMAİL, KEMAL, MEHMET, ÖMER VE RAHMETLİ HASAN KUŞTEPE'NİN ANNELERİ; HACI YASİN ÇETİN VE ABDURRAHMAN KUŞTEPE'NİN KAYINVALİDELERİ; RAHMETLİ AHMET KUŞTEPE'NİN HANIMI AYŞE KUŞTEPE VEFAT ETTİ.
Ayşe Kuştepe Vefat Etti 15.10.2021
ADIYAMAN VEFAT, ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
15 Ekim 2021 Cuma 11:36
20 Okunma