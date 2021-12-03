|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|AYŞE KIRMIZI YAŞ : 96
|Vefat Tarihi
|:
|03 Aralık 2021 Cuma
|Defin Yeri
|:
|KARAGÖL KÖYÜ
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE VAKTİ
|Yakını
|:
|HÜSEYİN KIRMIZI
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5377956188
|Taziye Adresi
|:
|ALTIN ŞEHİR-KADRİ GÜRSOY TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|RAHMETLİ MULLA KIRMIZI'NIN HANIMI, KARAGÖL KÖYÜ SAKİNKLERİNDEN HÜSEYİN VE DOĞAN KIRMIZI'NIN ANNELERİ, AYŞE KIRMIZI VEFAT ETTİ.
Ayşe Kırmızı Vefat Etti 03.12.2021
ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
03 Aralık 2021 Cuma 12:18
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