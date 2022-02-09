|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|AYŞE KAYA YAŞ : 42
|Vefat Tarihi
|:
|09 Şubat 2022 Çarşamba
|Defin Yeri
|:
|GAZİANTEP
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE GAZİANTEP
|Yakını
|:
|YUSUF ÖZDEMİR
|Yakınlığı
|:
|AMCASI
|Telefon
|:
|5337690948
|Taziye Adresi
|:
|KABCAMİ MAHALLESİ, SAKİNE YALÇIN TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|NEÇATİ KAYA'NIN HANIMI, MEHMET ÖZDEMİR'İN KIZI, MUSTAFA VE MEHMET BABACA'NIN YEĞENLERİ, AYŞE KAYA VEFAT ETTİ.
Ayşe Kaya Vefat Etti 09.02.2022
ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
09 Şubat 2022 Çarşamba 10:05
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