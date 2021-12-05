|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|AYŞE KARAKUŞ YAŞ : 85
|Vefat Tarihi
|:
|04 Aralık 2021 Cumartesi
|Defin Yeri
|:
|VARLIK (KORİK) KÖYÜ MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE VARLIK (KORİK) KÖYÜ MEZARLIĞI
|Yakını
|:
|MAHMUT KARAKUŞ
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5378154832
|Taziye Adresi
|:
|YEŞİLYURT MAH. YEŞİLYURT TAZİYE EVİ
|Yakınları
|:
|MEHMET, FİKRET, RIZA, MÜSLÜM VE MAHMUT KARAKUŞ'UN ANNESİ HASAN KARAKUŞ'UN EŞİ AYŞE KARAKUŞ VEFAT ETMİŞTİR.
Ayşe Karakuş Vefat Etti 04.12.2021
ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
05 Aralık 2021 Pazar 12:34
5 Okunma