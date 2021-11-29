Ayşe İpekçi Vefat Etti 29.11.2021

|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|AYŞE İPEKÇİ YAŞ : 90
|Vefat Tarihi
|:
|29 Kasım 2021 Pazartesi
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|AHMET İPEKÇİ
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5355156383
|Taziye Adresi
|:
|ULUCAMİ MAHALLESİ, KIRIKDAŞ TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|ESKİSARAY MAHALLESİ SAKİNLERİNDEN HACI, YUSUF, AHMET VE RAHMETLİ HÜSEYİN İPEKÇİ'NİN ANNELERİ, MEHMET GÜNDÜZOĞLU'NUN ABLASI, MUSTAFA YILMAZ'IN TEYZESİ ,CEYLAN GÜNDÜZOĞLU'NUN HALASI, ZEYNAL GÜLBEYAZ, ABDULLAH VE OĞUZ İPEKÇİ'NİN NİNELERİ AYŞE İPEKÇİ VEFAT ETTİ.
Son Güncelleme: 29.11.2021 09:21