|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|AYŞE GÜVENÇ YAŞ : 66
|Vefat Tarihi
|:
|03 Mart 2022 Perşembe
|Defin Yeri
|:
|YENİKÖY KÖYÜ MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|SAAT: 11-00 YENİ KÖY KÖYÜ MEZARLIĞI
|Yakını
|:
|NAZİF GÜVENÇ
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5334730374
|Taziye Adresi
|:
|ULUCAMİ MAHALLESİ, KIRIKDAŞ TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|YENİKÖY SAKİNLERİNDEN RAHMETLİ MUSTAFA GÜVENÇ'İN KIZI, İBRAHİM GÜVENÇ'İN GELİNİ, ABDURRAHMAN GÜVENÇ'İN KIZKARDEŞİ, MUSTAFA VE AHMET GÜVENÇ'İN YENGELERİ, RAHMETLİ MUZAFFER GÜVENÇ'İN HANIMI, NAZİF VE ŞÜKRÜ GÜVENÇ'İN ANNELERİ AYŞE GÜVENÇ VEFAT ETTİ.
Ayşe Güvenç Vefat Etti 03.03.2022
ADIYAMAN TAZİYE HABERLERİ
adıyamanlılar net
03 Mart 2022 Perşembe 09:15
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