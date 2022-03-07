|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|AYŞE FATMA YAKARYILMAZ YAŞ : 58
|Vefat Tarihi
|:
|06 Mart 2022 Pazar
|Defin Yeri
|:
|DEFİN EDİLMİŞTİR.
|Defin Zamanı
|:
|DEFİN EDİLMİŞTİR.
|Yakını
|:
|MİTHAT SOLGUN
|Yakınlığı
|:
|ABİSİ
|Telefon
|:
|5325478345
|Taziye Adresi
|:
|SAMSAT TAZİYE EVİ
|Yakınları
|:
|ŞEYH MEHMET, DERVİŞ, MÜSLÜM, MERHUM ŞEVKET, MİTHAT VE MEHMET SOLGUN'UN KIZKARDEŞİ BELEDİYE PERSONELİ ABİDİN AĞIR'IN BALDIZI MEHMET YAKARYILMAZ'IN ANNESİ AYŞE FATMA YAKARYILMAZ VEFAT ETMİŞTİR.
Ayşe Fatma Yakaryılmaz Vefat Etti 06.03.2022
ADIYAMAN TAZİYE HABERLERİ
adıyamanlılar net
07 Mart 2022 Pazartesi 09:21
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