|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|AYŞE ÇOKTAŞAR YAŞ : 100
|Vefat Tarihi
|:
|10 Şubat 2022 Perşembe
|Defin Yeri
|:
|DEFİN EDİLMİŞTİR.
|Defin Zamanı
|:
|DEFİN EDİLMİŞTİR
|Yakını
|:
|İRFAN OĞUZ
|Yakınlığı
|:
|TORUNU
|Telefon
|:
|5312705009
|Taziye Adresi
|:
|KARAPINAR MAHALLESİ, MEHMET ERDEMOĞLU TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|AHMETHOCA KÖYÜ SAKİNLERİNDEN İRFAN OĞUZ, ALİ CEM VE ERGÜN AĞIR'IN NİNELERİ, AYŞE ÇOKTAŞAR VEFAT ETTİ.
Ayşe Çoktaşar Vefat Etti 10.02.2022
ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
10 Şubat 2022 Perşembe 12:25
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