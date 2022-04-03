|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|AYNİZELİHA ÇATLI YAŞ : 78
|Vefat Tarihi
|:
|03 Nisan 2022 Pazar
|Defin Yeri
|:
|ÖRENLİ MAH. BÜYÜK PİRİN MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|SAAT 11:00 ÖRENLİ MAH. BÜYÜK PİRİN MEZARLIĞI
|Yakını
|:
|ABDULLAH ÇATLI
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5374538992
|Taziye Adresi
|:
|YEŞİLYURT MAH. YEŞİLYURT TAZİYE EVİ
|Yakınları
|:
|MERHUM MEHMET ÇATLI'NIN EŞİ ABUZER, ABDULLAH VE ABDULKADİR ÇATLI'NIN ANNESİ ALİ VE ABDURRAHMAN ÇATLI'NIN KIZKARDEŞİ AYNİZELİHA ÇATLI VEFAT ETMİŞTİR.
Aynizeliha Çatlı Vefat Etti 03.04.2022
adıyamanlılar net
03 Nisan 2022 Pazar 20:04
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