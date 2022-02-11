|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|AYNİ ÇETİN YAŞ : 81
|Vefat Tarihi
|:
|11 Şubat 2022 Cuma
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE BELEDİYE MEZARLIĞI
|Yakını
|:
|KAZIM ÇETİN
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5445580368
|Taziye Adresi
|:
|BARBAROS HAYRETTİN MAHALLESİ, ŞEHİT AKİF GÜLEŞ TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|ÇENÇENLİ RAHMETLİ HACI ÇETİN'İN HANIMI; KAZIM, NEDİM, MUSTAFA, BEKİR, ERKAN VE HALİT ÇETİN'İN ANNELERİ AYNİ ÇETİN VEFAT ETTİ.
Ayni Çetin Vefat Etti 11.02.2022
ADIYAMAN VEFAT, ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
11 Şubat 2022 Cuma 09:20
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