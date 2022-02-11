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Ayni Çetin Vefat Etti 11.02.2022

ADIYAMAN VEFAT, ADIYAMAN TAZİYE

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
11 Şubat 2022 Cuma 09:20
4 Okunma
Ayni Çetin Vefat Etti 11.02.2022
Vefat Edenin Adı Soyadı : AYNİ ÇETİN YAŞ : 81
Vefat Tarihi : 11 Şubat 2022 Cuma
Defin Yeri : BELEDİYE MEZARLIĞI
Defin Zamanı : ÖĞLE BELEDİYE MEZARLIĞI
Yakını : KAZIM ÇETİN
Yakınlığı : OĞLU
Telefon : 5445580368
Taziye Adresi : BARBAROS HAYRETTİN MAHALLESİ, ŞEHİT AKİF GÜLEŞ TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
Yakınları : ÇENÇENLİ RAHMETLİ HACI ÇETİN'İN HANIMI; KAZIM, NEDİM, MUSTAFA, BEKİR, ERKAN VE HALİT ÇETİN'İN ANNELERİ AYNİ ÇETİN VEFAT ETTİ.
Anahtar Kelimeler:
Ayni Çetin Vefat Etti 11.02.2022
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