|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|AYNEY TURAN YAŞ : 96
|Vefat Tarihi
|:
|17 Ocak 2022 Pazartesi
|Defin Yeri
|:
|ŞAMBAYAT MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|SAAT 10:00 ŞAMBAYAT ULU CAMİİ
|Yakını
|:
|BAYRAM TURAN
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5442141972
|Taziye Adresi
|:
|KARAPINAR MAHALLESİ, MEHMET ERDEMOĞLU TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|BALKA KÖYÜ SAKİNLERİNDEN HALİL TURAN'IN HANIMI, M.PAŞA, H.ALİ, İZZETTİN VE BAYRAM TURAN'IN ANNELERİ; MAHMUT, MUSTAFA, MESTO, AHMET VE GÜLİ GÜNAYDIN'IN ABLALARI; MEHMET, FEVZİ, CASİM, MUSTAFA VE TAHSİN TURAN'IN YENGELERİ, AZİZ BAYIR'IN NİNESİ AYNEY TURAN VEFAT ETTİ.
Ayney Turan Vefat Etti 17.01.2022
ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
18 Ocak 2022 Salı 09:56
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