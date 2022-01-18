Ayney Turan Vefat Etti 17.01.2022

Yakınları

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BALKA KÖYÜ SAKİNLERİNDEN HALİL TURAN'IN HANIMI, M.PAŞA, H.ALİ, İZZETTİN VE BAYRAM TURAN'IN ANNELERİ; MAHMUT, MUSTAFA, MESTO, AHMET VE GÜLİ GÜNAYDIN'IN ABLALARI; MEHMET, FEVZİ, CASİM, MUSTAFA VE TAHSİN TURAN'IN YENGELERİ, AZİZ BAYIR'IN NİNESİ AYNEY TURAN VEFAT ETTİ.