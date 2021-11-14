|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|AYLA GÖKSU YAŞ : 80
|Vefat Tarihi
|:
|12 Kasım 2021 Cuma
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|MEHMET HAKKI GÖKSU
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5055915974
|Taziye Adresi
|:
|-
|Yakınları
|:
|MERHUM HAKKI GÖKSU HOCA'NIN GELİNİ MERHUM ENVER NEVZAT GÖKSU'NUN EŞİ MATBAACI LÜTFÜ ATİLLA'NIN ABLASI MERHUM NECLA NAKİPOĞLU'NUN KIZKARDEŞİ AYLA GÖKSU VEFAT ETMİŞTİR.
Ayla Göksu Vefat Etti 12.11.2021
Adıyaman Haber
adıyamanlılar net
14 Kasım 2021 Pazar 19:14
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