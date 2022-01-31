|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|AYİŞE ÖZTOP YAŞ : 91
|Vefat Tarihi
|:
|30 Ocak 2022 Pazar
|Defin Yeri
|:
|AHMET HOCA KÖYÜ MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE AHMET HOCA KÖYÜ MEZARLIĞI
|Yakını
|:
|HÜSEYİN ÖZTOP
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5052971915
|Taziye Adresi
|:
|YENİ MAHALLE CEM EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|AHMET HOCA KÖYÜ SAKİNLERİNDEN YUSUF, ALİ, KAMBER VE DR. HÜSEYİN ÖZTOP'UN ANNELERİ, AYİŞE ÖZTOP VEFAT ETTİ.
Ayişe Öztop Vefat Etti 30.01.2022
ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
31 Ocak 2022 Pazartesi 10:53
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