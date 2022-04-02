|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|AYFER GÖKTAŞ YAŞ : 35
|Vefat Tarihi
|:
|02 Nisan 2022 Cumartesi
|Defin Yeri
|:
|KUŞTEPE KÖYÜ MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|SAAT 10:30 KUŞTEPE KÖYÜ MEZARLIĞI
|Yakını
|:
|NEVZAT ASLAN
|Yakınlığı
|:
|AMCASI
|Telefon
|:
|5353909317
|Taziye Adresi
|:
|SİTELER MAHALLESİ, HACI GULİ BALTA TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|KUŞTEPE KÖYÜ SAKİNLERİNDEN ZİYA ASLAN'IN KIZI, EMEKLİ ÖĞRETMEN ŞÜKRÜ, EMEKLİ MAHALLİ İDARELER MÜDÜRÜ ZEYNAL, İSMET, MEHMET ASLAN VE AZİZ KARAKUŞ'UN YEĞENLERİ AYFER GÖKTAŞ VEFAT ETTİ.
Ayfer Göktaş Vefat Etti 02.04.2022
ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
02 Nisan 2022 Cumartesi 14:16
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