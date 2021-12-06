|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|AVİS FIRAT YAŞ : 83
|Vefat Tarihi
|:
|06 Aralık 2021 Pazartesi
|Defin Yeri
|:
|SAMSAT SAHABE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE SAMSAT SAHABE MEZARLIĞI
|Yakını
|:
|BAHATTİN KUŞTEPE
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5317100112
|Taziye Adresi
|:
|SAMSAT/MERKEZ
|Yakınları
|:
|SAMSAT ESKİ BELEDİYE BAŞKANI RAHMETLİ BAHRİ FIRAT'IN KIZI, RAHMETLİ SAİT, KADİR, HİDAYET, SÜLEYMAN VE MUSTAFA FIRAT'IN ABLALARI; BAHATTİN, KADİR, HALİL, TARKAN VE RAHMETLİ AHMET KUŞTEPE'NİN ANNELERİ AVİS FIRAT VEFAT ETTİ.
Avis Fırat Vefat Etti 06.12.2021
ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
06 Aralık 2021 Pazartesi 10:07
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