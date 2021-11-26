|Vefat Edenin Adı Soyadı
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|ASİYE YAYLAGÜL YAŞ : 63
|Vefat Tarihi
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|26 Kasım 2021 Cuma
|Defin Yeri
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|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
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|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
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|ZEYNEL ABİDİN YAYLAGÜL
|Yakınlığı
|:
|EŞİ
|Telefon
|:
|5076819199
|Taziye Adresi
|:
|BARBAROS HAYRETTİN MAHALLESİ, ŞEHİT AKİF GÜLEŞ TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
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|BOZHÖYÜK KÖYÜ SAKİNLERİNDEN ZEYNEL ABİDİN YAYLAGÜL'ÜN HANIMI, İBRAHİM YAYLAGÜL'ÜN KIZI; ABDULLAH, MEHMET, MUHİTTİN, NURETTİN VE HAYRETTİN YAYLAGÜL'ÜN ANNELERİ; ABDULLAH, MEHMET, SALİH, İSMAİL VE MAZHAR YAYLAGÜL'ÜN ABLALARI ASİYE YAYLAGÜL VEFAT ETTİ.
Asiye Yaylagül Vefat Etti 26.11.2021
ADIYAMAN VEFAT HABERLERİ
adıyamanlılar net
26 Kasım 2021 Cuma 12:39
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