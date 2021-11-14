|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|ASİME YILDIRIM YAŞ : 67
|Vefat Tarihi
|:
|13 Kasım 2021 Cumartesi
|Defin Yeri
|:
|BERVENOS (YONCA) KÖYÜ
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE NAMAZI SONRASI
|Yakını
|:
|MURAT YILDIRIM
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5334479643
|Taziye Adresi
|:
|BERVENOS (YONCA) KÖYÜ
|Yakınları
|:
|RAHMETLİ SELEHATTİN YILDIRIM'IN EŞİ, İBRAHİM HALİL, MURAT, AHMET FARUK VE FATİH YILDIRIM'IN ANNESİ, BERVENOS (YONCA ) KÖYÜ SAKİNLERİNDEN ASİME YILDIRIM VEFAT ETMİŞTİR
Asime Yıldırım Vefat Etti 13.11.2021
Adıyaman Vefat Haberleri
adıyamanlılar net
14 Kasım 2021 Pazar 19:17
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