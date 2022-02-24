|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|ALİ YORULMAZ YAŞ : 89
|Vefat Tarihi
|:
|23 Şubat 2022 Çarşamba
|Defin Yeri
|:
|DEFİN EDİLMİŞTİR.
|Defin Zamanı
|:
|DEFİN EDİLMİŞTİR.
|Yakını
|:
|ERDAL COŞKUN
|Yakınlığı
|:
|TORUNU
|Telefon
|:
|5422718252
|Taziye Adresi
|:
|KARAPINAR MAHALLESİ, MEHMET ERDEMOĞLU TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|ÇAMYURDU KÖYÜ SAKİNLERİNDEN HASAN BASRİ YORULMAZ'IN BABASI, HASAN YORULMAZ'IN KARDEŞİ, ALİ YORULMAZ VEFAT ETTİ.
Ali Yorulmaz Vefat Etti 23.02.2022
ADIYAMAN TAZİYE HABERLERİ
adıyamanlılar net
24 Şubat 2022 Perşembe 20:28
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